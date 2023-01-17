Дондуковская (Белавинская) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1886 ст.
Дата смерти04.03.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
30.05.1905 ст.
Сын: Дондуковский Владимир Константинович
Отец ребёнка: Дондуковский Константин Михеевич
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
04.03.1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния