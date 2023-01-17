Дондуковская (Белавинская) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дондуковская (Белавинская) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Белавино, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.02.1886 ст.

Дата смерти

04.03.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 или 1883 г.р.

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белавино, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
1904

Муж: Дондуковский Константин Михеевич

Рождение ребёнка
30.05.1905 ст.

Сын: Дондуковский Владимир Константинович

Отец ребёнка: Дондуковский Константин Михеевич

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
04.03.1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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