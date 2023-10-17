Смирнов Ефрем Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Ефрем Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Смирнов Яков Васильевич

Мать: Смирнова Аграфена Ефремовна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Смирнова Пелагея Ефремовна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Смирнов Савва Ефремович

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Смирнова Феодосия Ефремовна

Мать ребёнка: Смирнова Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Ирина Дмитриевна

Смерть
1811
Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
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