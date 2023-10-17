Смирнов Ефрем Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Смирнова Пелагея Ефремовна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Смирнова Феодосия Ефремовна
Мать ребёнка: Смирнова Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1811
Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область