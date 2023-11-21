Зобов Никифор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Никифор Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Зобов Семён Игнатьевич

Мать: Зобова Анна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Зобов Александр Никифорович

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Никифоровна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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