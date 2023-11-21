Зобов Никифор Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Зобов Семён Игнатьевич
Мать: Зобова Анна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Зобов Александр Никифорович
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Никифоровна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Смерть
Неизвестно