Ртищева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ртищев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ртищев Николай
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва