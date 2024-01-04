Горюнова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорюнова Галина

Горюнова Галина

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

04.10.1940

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1940

Отец: Горюнов Петр Арсеньевич (Арсентьевич)

Мать: Горюнова Екатерина Архиповна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close