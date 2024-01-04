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Горюнова Галина
Горюнова Галина
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
04.10.1940
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Горюнов Петр Арсеньевич (Арсентьевич)
Мать
Горюнова (Григорьева) Екатерина Архиповна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1940
Отец:
Горюнов Петр Арсеньевич (Арсентьевич)
Мать:
Горюнова Екатерина Архиповна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1942
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