Гилязутдинов Шакир Фасхутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязутдинов Шакир Фасхутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гилязутдинов Фасхутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гилязутдинов Зайнетдин Шакирович

Мать ребёнка: Рауза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рауза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимя Шакировна

Мать ребёнка: Рауза

Смерть
Неизвестно
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