Гилязутдинов Шакир Фасхутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гилязутдинов Фасхутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гилязутдинов Зайнетдин Шакирович
Мать ребёнка: Рауза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рауза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимя Шакировна
Мать ребёнка: Рауза
Смерть
Неизвестно