Бодах (Попова) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1949
Отец: Попов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.05.1976
Дочь: Руденко Нина Николаевна
Отец ребёнка: Бодах Николай Емельянович
Рождение ребёнка
06.02.1978
Дочь: Бодах Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Бодах Николай Емельянович
Рождение ребёнка
19.04.1982
Дочь: Бодах Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бодах Николай Емельянович