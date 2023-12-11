Бодах (Попова) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБодах (Попова) Наталья Михайловна

Бодах (Попова) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1949

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1949

Отец: Попов Михаил Дмитриевич

Мать: Попова Августа Георгиевна

Рождение ребёнка
24.05.1976

Дочь: Руденко Нина Николаевна

Отец ребёнка: Бодах Николай Емельянович

Рождение ребёнка
06.02.1978

Дочь: Бодах Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Бодах Николай Емельянович

Рождение ребёнка
19.04.1982

Дочь: Бодах Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бодах Николай Емельянович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close