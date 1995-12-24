Abramenkova (Кадзевич / Kadzievich / Kadziewicz) София Aleksandrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Abramenkova (Кадзевич / Kadzievich / Kadziewicz) София Aleksandrovna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1901

Дата смерти

24.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абраменков / Abramenkov Евгений Diomidovich

Смерть
24.12.1995
New York, USA
Похороны
Неизвестно
Novo-Diveevo Russian Orthodox Cemetery, Nanuet, Rockland County, New York, VS
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