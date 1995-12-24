Abramenkova (Кадзевич / Kadzievich / Kadziewicz) София Aleksandrovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1901
Дата смерти24.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1995
New York, USA
Похороны
Неизвестно
Novo-Diveevo Russian Orthodox Cemetery, Nanuet, Rockland County, New York, VS