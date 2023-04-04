Лебедев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
21.06.1935
Дочь: Лезова Ольга
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Любовь
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
СССР, Калининская обл., Осташковский р-он, д. Кравотынь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Алексей
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
СССР, Калининская обл., Осташковский р-он, д. Кравотынь
Смерть
1936