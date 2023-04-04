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Лебедев ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
21.06.1935

Дочь: Лезова Ольга

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Любовь

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

СССР, Калининская обл., Осташковский р-он, д. Кравотынь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Алексей

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

СССР, Калининская обл., Осташковский р-он, д. Кравотынь
Смерть
1936
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