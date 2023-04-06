Микуров Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микуров Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1922

Дочь: Микурова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микуров Илья Семенович

Мать ребёнка: Антонина

Карандашево, Шумихинский Район, Курганская Область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина

Смерть
Около 1950
Каждое утро бегал за чакушкой в соседнюю деревню. Там упал и умер
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