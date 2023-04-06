Микуров Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1922
Дочь: Микурова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Антонина
Карандашево, Шумихинский Район, Курганская Область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина
Смерть
Около 1950
Каждое утро бегал за чакушкой в соседнюю деревню. Там упал и умер