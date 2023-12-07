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Александр
Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1958
Пол
Мужской
Отец
Дроздов Владимир Антонович
Мать
Шпакова Зинаида Степановна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец:
Дроздов Владимир Антонович
Мать:
Шпакова Зинаида Степановна
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