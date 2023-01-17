Хамитов Рамиль Саматович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1991
Отец: Хамитов Самат Айратович
Мать: Хамитова Лилия Минуловна
Бракосочетание
25.10.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.2015
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.2018
Сын: Хамитов Нурислам Рамилевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.2021
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности