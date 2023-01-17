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Хамитов Рамиль Саматович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1991

Отец: Хамитов Самат Айратович

Мать: Хамитова Лилия Минуловна

Бракосочетание
25.10.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.2015

Сын: Хамитов Самир Рамилевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.2016

Сын: Хамитов Ильяс Рамилевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бижбуляк, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.2018

Сын: Хамитов Нурислам Рамилевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.2021

Сын: Хамитов Амин Рамилевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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