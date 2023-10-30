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- Георгий / Егор Михайлович

Место рождения

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
04.11.1898 ст.

Жена: - Александра Вакховна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1901 ст.

Сын: - Пётр Егорович

Мать ребёнка: - Александра Вакховна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.58-59 (Рождение №-33м)
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.

Сын: - Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: - Александра Вакховна

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.89-90 (Рождение №-42м)
Смерть
После 1906 ст.
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