- Георгий / Егор Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1898 ст.
Жена: - Александра Вакховна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.05.1901 ст.
Сын: - Пётр Егорович
Мать ребёнка: - Александра Вакховна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.58-59 (Рождение №-33м)
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.
Сын: - Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: - Александра Вакховна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.89-90 (Рождение №-42м)
Смерть
После 1906 ст.