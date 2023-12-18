Савина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Дата смерти

19.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1930

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
12.06.1934

Дочь: Соколова Антонина Афанасьева

Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Коньков Владимир Афанасьев

Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Афанасьева

Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коньков Пётр

Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович

Смерть
19.03.?
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