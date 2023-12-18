Савина Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.?
Дата смерти19.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1930
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
12.06.1934
Дочь: Соколова Антонина Афанасьева
Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Коньков Владимир Афанасьев
Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Афанасьева
Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коньков Пётр
Отец ребёнка: Коньков Афанасий Фёдорович
Смерть
19.03.?