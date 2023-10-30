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Гаркавенко Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаркавенко Александр

Мать: не указана

Место жительства
С 1900
Остапенки, Полтавська область
Военная служба
С 1911 по 1922
На известных фотографиях изображен в форме 356-го пехотного Елисаветпольского полка. По семейным преданиям - воевал в Первую Мировую войну
Рождение ребёнка
23.08.1914

Сын: Гаркавенко Петр Константинович

Мать ребёнка: Гаркавенко Феододра Дмитриевна

Остапенки, Полтавська область
Бракосочетание
До 1914

Жена: Гаркавенко Феододра Дмитриевна

Рождение ребёнка
12.02.1918

Сын: Горковенко Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Гаркавенко Феододра Дмитриевна

Остапенки, Полтавська область
Работа или профессия
После 1922
Остапенки, Полтавська область
По семейным преданиями работал машинистом на машине по обмолоту зерна
Рождение ребёнка
29.03.1924

Сын: Гаркавенко Иван Константинович

Мать ребёнка: Гаркавенко Феододра Дмитриевна

Остапенки, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаркавенко Леонид Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1931
Остапенки, Полтавська область
Скончался от ран и голода.
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