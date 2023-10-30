Гаркавенко Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаркавенко Александр
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
Военная служба
С 1911 по 1922
На известных фотографиях изображен в форме 356-го пехотного Елисаветпольского полка. По семейным преданиям - воевал в Первую Мировую войну
Рождение ребёнка
23.08.1914
Сын: Гаркавенко Петр Константинович
Мать ребёнка: Гаркавенко Феододра Дмитриевна
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
12.02.1918
Сын: Горковенко Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Гаркавенко Феододра Дмитриевна
Работа или профессия
После 1922
По семейным преданиями работал машинистом на машине по обмолоту зерна
Рождение ребёнка
29.03.1924
Сын: Гаркавенко Иван Константинович
Мать ребёнка: Гаркавенко Феододра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаркавенко Леонид Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1931
Скончался от ран и голода.