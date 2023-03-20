Илюхина Анастасия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхина Анастасия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.05.1891 ст.

Муж: Илюхин Яков Афиногенов

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.

Сын: Илюхин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1899 ст.

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.07.1901 ст.

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.10.1902 ст.

Сын: Илюхин Димитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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