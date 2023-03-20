Илюхина Анастасия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.05.1891 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893 ст.
Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов
Рождение ребёнка
09.10.1899 ст.
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов
Рождение ребёнка
06.07.1901 ст.
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов
Рождение ребёнка
14.10.1902 ст.
Сын: Илюхин Димитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Илюхин Яков Афиногенов
Смерть
Неизвестно