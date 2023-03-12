Тимофеева (Романовская) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1945
Дата смерти12.03.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1945
Отец: Кленов Григорий
Рождение ребёнка
18.10.1966
Дочь: Фролова Светлана Павловна
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.02.1969
Дочь: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна
Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич
Смерть
12.03.2023