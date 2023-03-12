Тимофеева (Романовская) Валентина Григорьевна 23.02.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеева (Романовская) Валентина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1945

Дата смерти

12.03.2023

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1945

Отец: Кленов Григорий

Мать: Романовская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1966

Дочь: Фролова Светлана Павловна

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.02.1969

Дочь: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна

Отец ребёнка: Тимофеев Павел Тимофеевич

Смерть
12.03.2023

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