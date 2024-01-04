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Гаврилюк Григорий Алексеевич
Гаврилюк Григорий Алексеевич
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Место рождения
Десятина
, Волинська область
Дата рождения
1908
Дата смерти
1986
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Десятина
, Волинська область
Смерть
1986
Бережанка
, Волинська область
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