Гаврилюк Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилюк Григорий Алексеевич

Место рождения

Десятина, Волинська область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Десятина, Волинська область
Смерть
1986
Бережанка, Волинська область
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