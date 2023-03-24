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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Волосова ТАТЬЯНА

Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: ЛИДИЯ

Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
22.09.1905

Сын: Бояршинов СЕРГЕЙ

Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

ст.ВЕРЕЩАГИНО МОЛОТОВСКОЙ (ПЕРМСКОЙ ОБЛ.)
Рождение ребёнка
17.09.1907

Сын: Бояршинов АЛЕКСЕЙ

Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

Пермская обл., Верещагинский р-н, Верещагино
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бояршинов КОНСТАНТИН

Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Шистерова ЗИНАИДА

Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
11.09.1914

Сын: Бояршинов АЛЕКСАНДР

Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольхова ВАЛЕНТИНА

Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ

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