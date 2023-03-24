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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Волосова ТАТЬЯНА
Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
1903
Дочь: ЛИДИЯ
Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
г. Очер Пермский край
Рождение ребёнка
22.09.1905
Сын: Бояршинов СЕРГЕЙ
Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
ст.ВЕРЕЩАГИНО МОЛОТОВСКОЙ (ПЕРМСКОЙ ОБЛ.)
Рождение ребёнка
17.09.1907
Сын: Бояршинов АЛЕКСЕЙ
Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
Пермская обл., Верещагинский р-н, Верещагино
Рождение ребёнка
1909
Сын: Бояршинов КОНСТАНТИН
Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Шистерова ЗИНАИДА
Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
11.09.1914
Сын: Бояршинов АЛЕКСАНДР
Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольхова ВАЛЕНТИНА
Отец ребёнка: Бояршинов МИХАИЛ ПРОКОПЬЕВИЧ