Федосеев (Из Метрики Внука) Федор Федосеев (Метрика Дочери)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федосеев (из Метрики Внука) Федосей (Вероятное Имя) (Вероятное Имя)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1875
Дочь: Наталья Федорова (Феодорова)
Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Федосеев Андрей Феодоров (Федоров)
Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Степанова
Поручитель
03.11.1885
https://ya.ru/archive/catalog/b3373c42-bf64-4b67-b697-6961ad956e0d/330 свидетель - метрика о браке брата Павла 1885 3 ноября Павел Ефимов Федосеев и Евдокия Константинова Феодорова 4. Села Гавѣйнов... Показать все
Поручитель
23.04.1889
https://ya.ru/archive/catalog/43c6edbf-11e1-4046-9867-5acd7908b911/351 - свидетель, метрика о браке племянника - 1889 23 апреля\\ Алексей Яфимов и Ксения Филиппова Села Говѣйнова Крестьочнина Яфима ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно