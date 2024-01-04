Федосеев (Из Метрики Внука) Федор Федосеев (Метрика Дочери) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев (Из Метрики Внука) Федор Федосеев (Метрика Дочери)

Место рождения

Говейново, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федосеев (из Метрики Внука) Федосей (Вероятное Имя) (Вероятное Имя)

Мать: не указана

Говейново, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
23.08.1875

Дочь: Наталья Федорова (Феодорова)

Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Степанова

Говейново, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федосеев Андрей Феодоров (Федоров)

Мать ребёнка: Федосеева Евдокия Степанова

Говейново, Дмитровский, Московская область
Поручитель
03.11.1885
Говейново, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/b3373c42-bf64-4b67-b697-6961ad956e0d/330 свидетель - метрика о браке брата Павла 1885 3 ноября Павел Ефимов Федосеев и Евдокия Константинова Феодорова 4. Села Гавѣйнов... Показать все
Поручитель
23.04.1889
Говейново, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/43c6edbf-11e1-4046-9867-5acd7908b911/351 - свидетель, метрика о браке племянника - 1889 23 апреля\\ Алексей Яфимов и Ксения Филиппова Села Говѣйнова Крестьочнина Яфима ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Евдокия Степанова

Смерть
Неизвестно
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