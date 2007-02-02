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Смирнова Софья Андреевна
Смирнова Софья Андреевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
02.02.2007
Пол
Женский
Отец
Смирнов Андрей Геннадьевич
1979 г.р.
Мать
Смирнова (Петренко) Евгения Юрьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2007
Отец:
Смирнов Андрей Геннадьевич
Мать:
Смирнова Евгения Юрьевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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