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Фунтикова Екатирина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1986

Отец: Фунтиков Олег

Мать: Фунтикова Людмила

Рождение ребёнка
11.12.2008

Сын: Фунтиков Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей &amp;quot;кабан&amp;quot; Яковлевич

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
24.06.2020

Сын: Фунтиков Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Анисимов Андрей &amp;quot;кабан&amp;quot; Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Андрей &amp;quot;кабан&amp;quot; Яковлевич

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