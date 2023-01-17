Фунтикова Екатирина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1986
Отец: Фунтиков Олег
Мать: Фунтикова Людмила
Рождение ребёнка
11.12.2008
Сын: Фунтиков Кирилл Андреевич
Отец ребёнка: Анисимов Андрей &quot;кабан&quot; Яковлевич
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
24.06.2020
Бракосочетание
Неизвестно