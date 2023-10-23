Кузнецова (Соколова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кузнецов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Зеленкина Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Овчинникова Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1922
Причина смерти: отравилась спиртом