Кузнецова (Соколова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Соколова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Кузнецов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Зеленкина Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Овчинникова Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузнецов Дмитрий Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Дмитрий Осипович

Смерть
1922
Причина смерти: отравилась спиртом
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