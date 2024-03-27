Пудовик (Федорова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудовик (Федорова) Елена Владимировна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.05.1918

Дата смерти

26.04.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1938

Муж: Пудовик Аркадий Профессор Николаевич

Супруг(-а): профессор Аркадий Николаевич Пудовик
Рождение ребёнка
14.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пудовик Аркадий Профессор Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
26.04.1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно

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