Пудовик (Федорова) Елена Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.05.1918
Дата смерти26.04.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1938
Супруг(-а): профессор Аркадий Николаевич Пудовик
Рождение ребёнка
14.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пудовик Аркадий Профессор Николаевич
Смерть
26.04.1958
Похороны
Неизвестно