Корсакова Федосья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Корсаков Иван Гаврилов
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Корсаков Иван Гаврилов
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Корсаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Корсаков Иван Гаврилов
601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно