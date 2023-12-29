Корсакова Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсакова Федосья Иванова

Корсакова Федосья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Корсаков Андрей Иванов

Отец ребёнка: Корсаков Иван Гаврилов

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корсаков Козма Иванов

Отец ребёнка: Корсаков Иван Гаврилов

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Корсаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Корсаков Иван Гаврилов

601108 Leonovo, Vladimir Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close