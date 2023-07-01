Макарова Елена (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952 или 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Макаров Кузьма Миронович
Происходил из дворянского рода Макаровых.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенева Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Макаров Кузьма Миронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Макаров Кузьма Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952 или 1953
Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область