Макарова Елена (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Елена (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952 или 1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Макаров Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Макаров Кузьма Миронович

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Происходил из дворянского рода Макаровых.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенева Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Макаров Кузьма Миронович

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Макаров Кузьма Миронович

Стеклянное, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Кузьма Миронович

Смерть
1952 или 1953
Садыкащи, Щербактинский район, Павлодарская область