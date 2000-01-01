Протопопова Марина (Мина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протопопова Марина (Мина) Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Протопопов Василий

Мать: Блинова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерёмина Зинаида (Зоя)

Отец ребёнка: Ерёмин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Венеамин

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Валентин

Отец ребёнка: не указан

Смерть
21.12.1983
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