Протопопова Марина (Мина) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.12.1983
ПолЖенский
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Протопопов Василий
Мать: Блинова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерёмин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерёмина Зинаида (Зоя)
Отец ребёнка: Ерёмин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Венеамин
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Валентин
Отец ребёнка: не указан
Смерть
21.12.1983