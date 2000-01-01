Матрёна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Софронов

Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Софронов

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Софронов

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Софронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Софронов

Смерть
Неизвестно
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