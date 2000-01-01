Матрёна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Софронов
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Софронов
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Софронов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Софронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Софронов
Смерть
Неизвестно