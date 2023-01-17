Сизова Евдокия Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1726
Сын: Сизов Калина Макаров
Отец ребёнка: Сизов Макар Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1729
Отец ребёнка: Сизов Макар Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Сизов Никита Макаров
Отец ребёнка: Сизов Макар Тимофеев
Смерть
Неизвестно