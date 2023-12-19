Якушева Дария Петрова
Место рожденияПочинок кушвы, бемышевская волость, елабушский уезд, вятская губерния
Дата рождения13.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1884
Отец: Рахмашев Петр Филимонов
Мать: Матрона Евдокимова
Починок кушвы, бемышевская волость, елабушский уезд, вятская губерния
Рождение ребёнка
1905
Сын: Якушев Спиридон Донилович
Отец ребёнка: Якушев Даниил Васильев
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно