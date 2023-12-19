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Якушева Дария Петрова

Место рождения

Починок кушвы, бемышевская волость, елабушский уезд, вятская губерния

Дата рождения

13.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1884

Отец: Рахмашев Петр Филимонов

Мать: Матрона Евдокимова

Починок кушвы, бемышевская волость, елабушский уезд, вятская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Якушев Спиридон Донилович

Отец ребёнка: Якушев Даниил Васильев

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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