Гришина (Ладыгина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Ладыгина) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1886

Муж: Гришин Павел Дамианович

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 576 (1886) – Васильевка, Дмитриевка, Добринка Поручители: Корбовский СА, Гришин ЗД, Ладыгин Захар Михайлов
Смерть
Неизвестно
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