Гришина (Ладыгина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1886
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 576 (1886) – Васильевка, Дмитриевка, Добринка Поручители: Корбовский СА, Гришин ЗД, Ладыгин Захар Михайлов
Смерть
Неизвестно