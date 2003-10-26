Арабей (Корнилова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1921
Дата смерти26.10.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1921
Отец: Корнилов Василий
Рождение ребёнка
21.08.1945
Сын: Арабей Виктор Алексеевич (Иванович)
Отец ребёнка: Якунин Иван Александрович
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арабей Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Арабей Алексей Пантелеймонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2003