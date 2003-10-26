Арабей (Корнилова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арабей (Корнилова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1921

Дата смерти

26.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1921

Отец: Корнилов Василий

Мать: Корнилова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
21.08.1945

Сын: Арабей Виктор Алексеевич (Иванович)

Отец ребёнка: Якунин Иван Александрович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арабей Алексей Пантелеймонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арабей Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Арабей Алексей Пантелеймонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Иван Александрович

Смерть
26.10.2003