Заколюкин Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1759
Дата смертиВычислено 1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Сын: Заколюкин Василий Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Вычислено 1827