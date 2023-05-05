Заколюкин Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заколюкин Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1759

Дата смерти

Вычислено 1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Сын: Заколюкин Василий Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
После 1817
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Вычислено 1827