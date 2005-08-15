Курченко (Кулешов) Арсений Валентинович, Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курченко (Кулешов) Арсений Валентинович, Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.2005

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.2005

Отец: Педь Валентин Николаевич

Мать: Кулешова Любовь

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