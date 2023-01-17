Никифорова (Кашина) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Кашина) Прасковья Петровна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1889 ст.

Отец: Кашин Петр Максимович

Мать: Кашина Татьяна Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Крещение
05.11.1889 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.11.1908 ст.

Муж: Никифоров Александр Леонтьевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.12.1910 ст.

Дочь: Ермилова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Леонтьевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Леонтьевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Александровна

Отец ребёнка: Никифоров Александр Леонтьевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Николай Александрович

Отец ребёнка: Никифоров Александр Леонтьевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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