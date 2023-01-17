Никифорова (Кашина) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1889 ст.
Отец: Кашин Петр Максимович
Мать: Кашина Татьяна Ивановна
Крещение
05.11.1889 ст.
Бракосочетание
10.11.1908 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1910 ст.
Дочь: Ермилова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Александровна
Отец ребёнка: Никифоров Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Николай Александрович
Отец ребёнка: Никифоров Александр Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно