Мошкович Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти13.01.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Мошкович Павел
Мать: Мошкович Эстер
Сын: Машкович Эмануил
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Сын: Мошкович Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Дочь: Шекунова (Мошкович) Ревекка
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Сын: Мошкович Павел
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Сын: Мошкович Самуил
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Дочь: Посылкина (Мошкович) Гита
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Белла
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Сарра
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Дочь: Акулова (Мошкович) Вера
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия
Сын: Мошкович Соломон
Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия