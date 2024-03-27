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Мошкович Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

13.01.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Мошкович Павел

Мать: Мошкович Эстер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машкович Эмануил

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошкович Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
31.05.1898

Дочь: Шекунова (Мошкович) Ревекка

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
1899

Сын: Мошкович Павел

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
Около 1903

Сын: Мошкович Самуил

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
22.11.1906

Дочь: Посылкина (Мошкович) Гита

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Белла

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Суздальницкая (Мошкович) Сарра

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
11.09.1909

Дочь: Акулова (Мошкович) Вера

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Мошкович Соломон

Мать ребёнка: Мошкович (Банкова) Розалия

Смерть
13.01.1949

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