(Аладышева) Елена Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
27.10.1893
Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
12.09.1896
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
01.05.1898
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
29.05.1900
Сын: Аладышев Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
29.11.1902
Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович
Рождение ребёнка
07.09.1905
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно