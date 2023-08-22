(Аладышева) Елена Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аладышева) Елена Венедиктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Венедикт

Мать: ?

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
27.10.1893

Сын: Аладышев Степан Иванович

Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
12.09.1896

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1898

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
29.05.1900

Сын: Аладышев Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович

Рождение ребёнка
29.11.1902

Сын: Аладышев Наум Иванович

Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1905

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Аладышев Иван Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аладышев Иван Ефремович

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