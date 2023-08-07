Настасья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варламова Ульяна Трифоновна
Отец ребёнка: Трифон Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Настасья Трифоновна
Отец ребёнка: Трифон Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Трифоновна
Отец ребёнка: Трифон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трифон Петрович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно