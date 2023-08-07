Настасья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варламова Ульяна Трифоновна

Отец ребёнка: Трифон Петрович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Настасья Трифоновна

Отец ребёнка: Трифон Петрович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Трифоновна

Отец ребёнка: Трифон Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифон Петрович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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