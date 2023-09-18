Гаджибекова Диана Запировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.2018
Сын: Мамаджанян Давид Георгиевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.2021
Сын: Мамаджанян Карен Георгиевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности