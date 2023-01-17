Беляшов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляшов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1942

Дочь: Глазкова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Беляшова Анна Егоровна

Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляшова Анна Егоровна

Смерть
1943
Был пожарным, зимой на пожаре попал под воду, простудился и умер от пневмонии
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