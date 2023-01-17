Беляшов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1942
Дочь: Глазкова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Беляшова Анна Егоровна
Денисово Большое, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляшова Анна Егоровна
Смерть
1943
Был пожарным, зимой на пожаре попал под воду, простудился и умер от пневмонии