Черепанова (Черепанова) Антонина Александровна
Место рожденияРоссия, Красноярский край, Бирилюсский район, д. Старая Еловка
Дата рождения06.07.1959
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия, Красноярский край, Бирилюсский район, д. Старая Еловка
Рождение ребёнка
18.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Респ. Хакасия, г. Саяногорск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности