Черепанова (Черепанова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Черепанова) Антонина Александровна

Место рождения

Россия, Красноярский край, Бирилюсский район, д. Старая Еловка

Дата рождения

06.07.1959

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ОБ
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия, Красноярский край, Бирилюсский район, д. Старая Еловка
Рождение ребёнка
18.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Респ. Хакасия, г. Саяногорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности