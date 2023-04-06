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Галаган Григорий Павлович

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Место рождения

Сокиринцы, Чернігівська область

Дата рождения

15.08.1819

Дата смерти

25.09.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1819

Отец: Галаган Павел Григорьевич

Мать: Галаган Екатерина Васильевна

Сокиринцы, Чернігівська область
Образование
1840
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Университет, по юридическому факультету действительным студентом
Бракосочетание
15.08.1847

Жена: Галаган Екатерина Васильевна

Сокиринцы, Чернігівська область
Работа или профессия
1848
Избирался предводителем дворянства Борзянского уезда (1848-1851)
Работа или профессия
1851
совестный судья Черниговской губ. (1851-1854)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Галаган Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Галаган Екатерина Васильевна

Работа или профессия
1869
Прилуки, Чернігівська область
1869—1882 он был председателем съезда мировых судей в Прилуках
Работа или профессия
1874
предводитель дворянства Прилукского у. Полтавской губ. (1874-82)
Работа или профессия
1883
член Государственного Совета Российской Империи
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Государственный Совет, член
Работа или профессия
Неизвестно
член Государственнаго Совета (1882 -1888)
Смерть
25.09.1888
Сокиринцы, Чернігівська область
Похороны
Неизвестно
Сокиринцы, Чернігівська область
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