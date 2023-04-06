Галаган Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения15.08.1819
Дата смерти25.09.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1819
Образование
1840
Университет, по юридическому факультету действительным студентом
Бракосочетание
15.08.1847
Работа или профессия
1848
Избирался предводителем дворянства Борзянского уезда (1848-1851)
Работа или профессия
1851
совестный судья Черниговской губ. (1851-1854)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Галаган Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Галаган Екатерина Васильевна
Работа или профессия
1869
Прилуки, Чернігівська область
1869—1882 он был председателем съезда мировых судей в Прилуках
Работа или профессия
1874
предводитель дворянства Прилукского у. Полтавской губ. (1874-82)
Работа или профессия
1883
член Государственного Совета Российской Империи
Работа или профессия
Неизвестно
Государственный Совет, член
Работа или профессия
Неизвестно
член Государственнаго Совета (1882 -1888)
Смерть
25.09.1888
Похороны
Неизвестно