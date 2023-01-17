Халина (Щукина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХалина (Щукина) Татьяна Михайловна

Халина (Щукина) Татьяна Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1954

Дочь: Смирнова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Халин Николай Фёдорович

Васелга, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close