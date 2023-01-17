Халина (Щукина) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1954
Дочь: Смирнова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Халин Николай Фёдорович
Васелга, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно