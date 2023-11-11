Кувшинова-Шмелева Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова-Шмелева Елена Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1978

Отец: Кувшинов Геннадий Николаевич

Мать: Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна

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