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Кувшинова-Шмелева Елена Геннадьевна
Кувшинова-Шмелева Елена Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.1978
Пол
Женский
Отец
Кувшинов Геннадий Николаевич
1949 г.р.
Мать
Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1978
Отец:
Кувшинов Геннадий Николаевич
Мать:
Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна
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