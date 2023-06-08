Ревенская (Леонова) Ирина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1955
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Отец: Леонов Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1977
Дочь: Ревенская Наталья Евгениевна
Отец ребёнка: Ревенский Евгений Сидорович
Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.11.1985
Дочь: Ревенская Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ревенский Евгений Сидорович