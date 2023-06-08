Ревенская (Леонова) Ирина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревенская (Леонова) Ирина Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955

Отец: Леонов Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1977

Дочь: Ревенская Наталья Евгениевна

Отец ребёнка: Ревенский Евгений Сидорович

Мухоршибирь, Мухоршибирский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.11.1985

Дочь: Ревенская Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Ревенский Евгений Сидорович