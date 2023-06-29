Нечаева (Досягаева) (Сидорова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Досягаева) (Сидорова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Петр Ефимович

Мать: Сидорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Василий