Митусов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митусов Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.2011

Сын: Митусов Димитрий Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.11.2011

Сын: Митусов Илья Иванович

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Рождение ребёнка
02.04.2017

Дочь: Митусова Анастасия Ивановна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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