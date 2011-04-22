Митусов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.2011
Сын: Митусов Димитрий Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.2017
Дочь: Митусова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности