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(Laane) Mari
(Laane) Mari
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1841
Пол
Женский
Отец
Laane Tori Ants
1810 г.р.
Мать
Laane (Birkentaal) Liso Laane
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1841
Отец:
Laane Tori Ants
Мать:
Laane Liso Laane
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