(Laane) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Laane) Mari

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1841

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1841

Отец: Laane Tori Ants

Мать: Laane Liso Laane