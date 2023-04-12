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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кляшен Фекла Демьяновна
Отец ребёнка: Кухаренко Демьян
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Карцева Лидия Демьяновна
Отец ребёнка: Кухаренко Демьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Дементьевна
Отец ребёнка: Кухаренко Демьян
Смерть
Неизвестно