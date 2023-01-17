Сурис (Монастырская) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСурис (Монастырская) Ева

Сурис (Монастырская) Ева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Сурис Нисон Аронович

Отец ребёнка: Сурис Арон Израилевич

Голованевск, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Сурис Людмила Ароновна

Отец ребёнка: Сурис Арон Израилевич

Голованевск, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурис Арон Израилевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close