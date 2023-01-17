Сурис (Монастырская) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Сурис Нисон Аронович
Отец ребёнка: Сурис Арон Израилевич
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Сурис Людмила Ароновна
Отец ребёнка: Сурис Арон Израилевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно